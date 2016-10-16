Манн: Новым Генсеком ООН стал одиозный покровитель коррупционеров

Незаметно прошли выборы Генерального секретаря ООН. Им стала самая одиозная фигура среди всех кандидатов – бывший генеральный комиссар ООН по миграции Антониу Гуттериш. Если прежний глава ООН Пан Ги Мун хотя бы признавал проблемы коррупции и неэффективности ООН и обещал бороться с ними при вступлении в должность, то Гуттериш умеет лишь осуждать и вопить с трибуны, к чему он уже неплохо приноровился в своей предыдущей ипостаси. Об этом на своей странице в Facebook пишет израильский обозреватель Соломон Манн, передает replyua.net.
«Гуттериш стал бы началом конца ООН, если бы в мире во главе государств стояли бы вменяемые люди. Но увы... коррупция все глубже и глубже въедается в мировую социалистическую «элиту» и она не позволяет трогать своих подельников, кого бы это ни касалось. Теперь, когда представитель самого воровского в ООН подразделения стал главой организации, особых надежд на реформирование ООН уже не осталось – эта организация годится только на полный и безоговорочный слом», – отметил Манн.
По его словам, Гуттериш начал свою каденцию с совершенно идиотских проектов и безумных планов, которые должны были бы пополнить личные счета вороватых ООНовских бонз: он предлагает расселить «беженцев» по всему миру, взимая со всех стран «дань» в пользу ООН за то, что она, дескать, будет об этих людях заботиться. Любому понимающему человеку конечно понятно в чем тут дело. Интересна будет реакция новой администрации США на это безобразие, хотя надежд особых уже нет: после выступления главы ФБР перед сенаторами по поводу уголовного преступления Хиллари Клинтон, становится понятным, что обрушились последние столпы права и законности в США. Про ЕС даже и говорить не приходится – любые расследования против ООНовских чиновников правоохранительные органы закрывают по приказу «сверху». ООНовцы уже могут не только свободно красть, но и насиловать детей в Африке – мы уже дошли и до таких «свершений» этого главного правозащитного органа. Весь ужас положения в том, что никто даже ни словом не обмолвился в этот раз о проблемах ООН. Это вселяет пессимизм о судьбах мира, если все и дальше пойдет так, как оно идет сейчас, подытожил Манн.
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