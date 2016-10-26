Сергій Таран: Кремль публічно визнав, що Савченко ніяка не терористка

Як передає replyua.net, відомий український політолог на своїй сторінці в соцмережі Facebook припустив, що в’їзд Савченко на територію РФ – це прецедент, який порушує всі норми моралі і права в цивілізованому світі.
«Уявіть – озброєний терорист нелегально перетинає кордон Європейського Союзу, де його арештовують, судять, з’ясовують, що він винен у загибелі журналістів. Потім його випускають, бо терористи пообіцяли випустити взятих у заручники західних громадян, а цей терорист потім так спокійно вертає собі у Європу, щоби підтримати інших терористів... Не можете уявити це в демократичній Європі?.. Але це може легко дозволити собі авторитарна Росія... Чи це так Кремль публічно визнає, що Савченко ніякий не терорист, а суд помилився?», – написав Сергій Таран в соцмережі.
Несподіваний візит в Москву депутата Верховної Ради Надії Савченко, раніше засудженої в Росії на 22 роки позбавлення волі, викликав безліч питань: чи не загрожує їй нове кримінальне переслідування, чи зможе її візит вплинути на процес співгромадян Миколи Карпюка та Святослава Клиха, справу яких сьогодні розглядає Верховний суд РФ. Яку мету переслідує сама Савченко і російська влада, що дозволила їй в'їзд? На ці запитання досі немає остаточних відповідей.
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