Саша Сотник: Россия пытается отстроить СССР в постсоветских странах

Одной из таких стран оказалась Грузия, которая отреклась от России, разорвав с ней дипломатические отношения, но это не мешает России присутствовать в Грузии, имея свое консульство в Тбилиси, где работают советские люди и процветает СССР. Такой вывод российский оппозиционный журналист сделал, после посещения российского консульства в столице Грузии, передает replyua.net.
«После посещения российского консульства в Тбилиси стало любопытно: дипломатические отношения между Грузией и РФ разорваны, посредником выступает Швейцария. Из РФ в Грузию гражданам России можно ехать без виз, и даже находиться здесь 360 дней в году. Но граждане Грузии обязаны получить визу, она стоит 170 долларов, если хотят въехать на территорию РФ. Не замечаете советского жлобства?», – написал Сотник в Facebook.
По его словам, невзирая на швейцарский патронаж, в консульстве работают абсолютно советские люди. Им нравится, что возле их здания толпится народ, ждет, унижается, как последняя попрошайка: «Ну, выдайте мне визу, ну, пожалуйста!..». «Отношение к людям – плевое. Для того, чтобы заверить свою подпись нотариально, потребовалось простоять 2 часа в нескольких очередях. Для оплаты нотариата я специально взял российские рубли. Но здесь рублей не принимают. Лари – тоже. Только доллары любят в СССР», – резюмировал Саша Сотник.
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