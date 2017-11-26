Доник: я ежедневно первым узнаю самые «горячие» новости на «передку», но не напишу о том, что может навредить нашей армии



В войне гражданским не нужно думать и принимать решения за военных, они сами знают, что и как делать. Мы всего лишь можем им помочь и должны помогать, а не вредить и должны в своей помощи делать то, что нужно им, людям ведущим войну, а не то, что хочется нам, как бы близко к ним мы не находились. Как



«Я десятки, сотни раз был свидетелем принятия решений и непосредственно наблюдал управление процессами в режиме онлайн на уровне от комбрига и выше. Практически каждую неделю, а то и пару раз в неделю, можно было насыпать жареные факты – кто, где и что сделал, куда отработала арта, каким калибром, в ответ на что. Где, какие системы РЭБ обнаружили и поразили, где и какие новейшие образцы российской техники уничтожили», – рассказал Доник.



Он отмечает, что при этом он прекрасно понимает, что это самая настоящая война, которую ведут профессиональные военные, которые за три года выросли на порядок в профессиональном уровне, поэтому никогда не напишет новости из подразделений, в которых он побывал. В каждой бригаде есть в штате пресс-офицер, есть пресс служба и страница в соцсетях. Роман Доник отмечает, что в то же время, есть вещи, которыми армия должна делиться с обществом, но это та информация, которая позволит гражданскому обществу лучше понимать армию и процессы в ней и поможет самой армии, через огласку некоторых процессов, лучше развиваться. «Я надеюсь, по событиям последней недели будут проведены все необходимые расследования и виновные будут наказаны. А мы все, все без исключения, сделаем выводы», – резюмировал блогер.

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Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях В войне гражданским не нужно думать и принимать решения за военных, они сами знают, что и как делать. Мы всего лишь можем им помочь и должны помогать, а не вредить и должны в своей помощи делать то, что нужно им, людям ведущим войну, а не то, что хочется нам, как бы близко к ним мы не находились. Как передает replyua.net , известный украинский военный волонтер Роман Доник в своем блоге высказал свое мнение относительно разглашения волонтерами информации с фронта.«Я десятки, сотни раз был свидетелем принятия решений и непосредственно наблюдал управление процессами в режиме онлайн на уровне от комбрига и выше. Практически каждую неделю, а то и пару раз в неделю, можно было насыпать жареные факты – кто, где и что сделал, куда отработала арта, каким калибром, в ответ на что. Где, какие системы РЭБ обнаружили и поразили, где и какие новейшие образцы российской техники уничтожили», – рассказал Доник.Он отмечает, что при этом он прекрасно понимает, что это самая настоящая война, которую ведут профессиональные военные, которые за три года выросли на порядок в профессиональном уровне, поэтому никогда не напишет новости из подразделений, в которых он побывал. В каждой бригаде есть в штате пресс-офицер, есть пресс служба и страница в соцсетях. Роман Доник отмечает, что в то же время, есть вещи, которыми армия должна делиться с обществом, но это та информация, которая позволит гражданскому обществу лучше понимать армию и процессы в ней и поможет самой армии, через огласку некоторых процессов, лучше развиваться. «Я надеюсь, по событиям последней недели будут проведены все необходимые расследования и виновные будут наказаны. А мы все, все без исключения, сделаем выводы», – резюмировал блогер.