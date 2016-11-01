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Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії через волонтерський рух.

«Після поста Юрія Бірюкова про те, що Порошенко допомагав армії через волонтерів, почали з'являтися пости зі спробами поставити під сумнів цей факт. Я зовсім коротко. Нам мішки грошей не передавали. Але саме «Рошен» раз 6 закривав гострі потреби 93-ї бригади за нашими заявками. Потужно закривав. Через БФ фонди. Разів зо три через «Єдину Батьківщину» і рази три ще через один фонд», - написав Доник в Facebook.

За словами волонтера, не можна все згадати і, заради правди, не можна мовчати. Також завдяки «Рошену» прийшла як мінімум парочка автомобілів «Краз», один з яких броньований, тепловізори, коли 93-а бригада зайняла нові позиції в районі ДАП в 2015 році, відсотків на 80 це звідти. Багато ще потрібних і дорогих речей від рацій до оплати наглядового комплексу.

Також волонтер підкреслює той факт, що представники «Рошен» на відміну від інших компаній, попросили не афішувати свою допомогу.

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