Роман Доник: Война это не только оружие. Это еще и жизнь в жестких условиях



По мнению известного военного волонтера, если 40-летний мужик, знает, что ноги нужно беречь и знает это по жизненному опыту, как это сделать, а бывший срочник имеет опыт кровавых мозолей, то 18-летний парень просто об этом не думает. Он автоматически становится легким 300-ым с убитыми ногами, цитирует волонтера replyua.net.



«И таких моментов в армии выше крыши. Там, где нет знаний и опыта военного, помогает опыт житейский. Шансов выжить, именно выживать, а не воевать, при равных условиях у 40-летнего в разы больше чем у 18-летнего. Стрессоустойчивость у 18-летнего ниже. 18-летний подросток может творить чудеса храбрости, потому что инстинкты самосохранения не работают на полную. Но так же подросток ломается навсегда от стресса. Но при этом, 18-летний – это ловкость, это реакция и это бесстрашие. И, если это развивать и дать ему знания и маломальский полигонный опыт, то с него получится хороший солдат, буквально, через полгода занятий. А через год это будет классный воин, перестроивший психику на войну», – написал Доник в Facebook.



По его словам, проблема не в 18-летнем возрасте, проблема в том, что 18-летних, ранее не служивших срочку, без обучения, отправили в



Он предлагает обратить внимание на демографию в Украине и вспомнить, что 150 лет назад 35-летний мужчина считался очень зрелым, а 45-летний стариком. Все относительно. В том числе и взросление. Инфантилизм сейчас взрослеет вместе с длительностью жизни, резюмировал



Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter По мнению известного военного волонтера, если 40-летний мужик, знает, что ноги нужно беречь и знает это по жизненному опыту, как это сделать, а бывший срочник имеет опыт кровавых мозолей, то 18-летний парень просто об этом не думает. Он автоматически становится легким 300-ым с убитыми ногами, цитирует волонтера replyua.net.«И таких моментов в армии выше крыши. Там, где нет знаний и опыта военного, помогает опыт житейский. Шансов выжить, именно выживать, а не воевать, при равных условиях у 40-летнего в разы больше чем у 18-летнего. Стрессоустойчивость у 18-летнего ниже. 18-летний подросток может творить чудеса храбрости, потому что инстинкты самосохранения не работают на полную. Но так же подросток ломается навсегда от стресса. Но при этом, 18-летний – это ловкость, это реакция и это бесстрашие. И, если это развивать и дать ему знания и маломальский полигонный опыт, то с него получится хороший солдат, буквально, через полгода занятий. А через год это будет классный воин, перестроивший психику на войну», – написал Доник в Facebook.По его словам, проблема не в 18-летнем возрасте, проблема в том, что 18-летних, ранее не служивших срочку, без обучения, отправили в АТО . Отправили, потому что в учебке посчитали по опыту 2,5 года войны – на месте научат. На месте, конечно, научат, если завтра в первом же бою, они не полягут. «Только вот, зачем нам в тылу тысячи «заробитчан» - саботажников, дослуживающихся до пенсии и ничего не делающих так, как нужно для результата?», – задается вопросом волонтер.Он предлагает обратить внимание на демографию в Украине и вспомнить, что 150 лет назад 35-летний мужчина считался очень зрелым, а 45-летний стариком. Все относительно. В том числе и взросление. Инфантилизм сейчас взрослеет вместе с длительностью жизни, резюмировал Роман Доник