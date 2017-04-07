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Блогер: тупість російських пропагандистів збиває наповал

Блогер: тупість російських пропагандистів збиває наповал
Український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що тупість російських пропагандистів збиває наповал. Після ракетного удару США по авіабазі в Хомсі, російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про те, що американці схибили. До авіабази долетіли 27 ракет з 59, що авіабаза не дуже й постраждала. Як приклад, вони наводять кілька фото та добре змонтований відеоряд. Як приклад Денис П’ятигорець опублікував одне з фото, яке тиражують російські інформаційні ресурси.

«Що ж ми на ньому бачимо? А ми бачимо на передньому плані кілька авіаційних бомб ФАО-250. Питання – як вони там опинились? Типу від вибуху розлетілися та впали? Серйозно? Бомба вагою 250 кг впала на бетон і, о диво, ані бетон ані бомба не зазнали жодної деформації. А може вони відкотилися? Ну так, по бетонному покриттю. І диво-фарба з Челябінська на бомбі на стільки сувора, що на ній немає жодної подряпини», – написав блогер, коментуючи знімок.

За його словами, тоді лишається два варіанти – або ці бомби там завжди от так хаотично лежали, або їх акуратно поклали туди для фотосесії. Причому в обох варіантах росіяни виставили себе, як недоумки. «В першому – бо техніка безпеки та поводження з боєприпасами на рівні бабуїнів. В другому – бо криві руки та відсутність мозку не дозволили їм хоча б подряпати бомби для правдоподібності. Хоча б на Фотошопі, якщо боялися дряпати так, бо рвоне», – написав блогер.
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