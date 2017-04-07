Трамп дав зрозуміти Путіну, що вето Росії в ООН для нього рівне нулю

Відомий український блогер Денис П’ятигорець на своїй сторінці в Facebook пише про те, що президент Росії Володимир Путін не знав як знову увійти в коаліцію світових лідерів і при цьому не випускати зі свого «металокерамічного дзьоба» Україну, поки не вигадав ідею з «світовою антитерористичною коаліцією». Для цього Путні нашпигував ІДІЛ в Сирії кадирівцями з бородами та іншим непотребом, наробив галасу в Сирії та Іраку, а потім на «блатной козє» заїхав в Сирію боротися з ІДІЛ та іншими «терористами» і запропонував США та коаліції об’єднати зусилля. Екс-президент США Обама та коаліціанти тоді відмовилися – і Європою одразу прокотилася серія терактів від ІДІЛ. І кожного разу серед арештованих за причетність в терактах були вихідці з Чечні та радянської Середньої Азії.
Далі блогер пише, що Путні почав давити ще більше, нищити Алепо. Обама був стурбований, ініціював засідання Радбезу ООН, де повідомили, що нічого зробити не можуть, бо в Росії ВЕТО. Потім з’явився кандидат в президенти США Дональд Трамп, який заявляв, що Сирія не пріоритеті його політики. Путіну це дуже сподобалося і після обрання Трампа радості РФ не було меж, тим більше, що після обрання Трампа в США вже перестали наполягати на тому, що Асад має піти у відставку. Потім була газова атака в Сирії. Несподівано Трамп заявив, що «ставлення до Сирії та Асада змінилася дуже сильно» і що «це перетнуло багато ліній» для нього.
«Американці пішли в Радбез ООН. Там російський дипломат «па-рускі» почав розказувати, що ніякої атаки не було, що це все постановка і, що Росія в будь-якому випадку накладе ВЕТО. Уявляєте, сказати таке Трампу? Про ВЕТО? Тобто Трампу, який ненавидить ООН та вважає його непотрібним імпотентним органом? Адміністрація Трампа на ці погрози РФ заявила, що в такому разі США самі без дозволу ООН розбомблять «асадитів», бо вони просто можуть це зробити і ніхто їх не зупинить. Росія посміялася, згадавши «стурбованість» Обами та резолюцію ООН заблокувала. І вже через кілька години крилаті «яструби» Трампа випустили 50 крилатих ракет «Томагавк» по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей», – написав Денис П’ятигорець.