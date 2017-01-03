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Блогер: Главная проблема «Квартала 95» – это их монопольное положение

Блогер: Главная проблема «Квартала 95» – это их монопольное положение
По мнению известного украинского блогера Дениса Пятигорца, актеры студии «Квартал 95» перестали прогрессировать, потому что конкурентов у них нет. «Дизель шоу», который не является продуктом Кварталовской кузни, вместо того, чтобы показать «Кварталу» зубы стал ему подражать. Смысл тот же, ситуации те же, только лица другие, подача другая, динамика другая.

«В монопольном положении виноват сам «Квартал». Как только у них появились деньги, они стали выкупать все то, что смешного было на экране. Вот посмотрите – Винницкие перцы, Днепр, Одесские мансы, Сборная блондинок Украины, Остров Крым, ВИП Тернополь – все эти команды КВН подписали контракт с «Кварталом». И вместо того, чтобы развиваться и показывать какую-то альтернативу этому самому «Кварталу», они показывают откровенную ерунду. Ну, то есть все тоже самое, что и «Квартал», но немного хуже, чтоб не претендовать на трон», – написал Пятигорец в Facebook.

По его мнению, поэтому «Квартал» 2005-го года вообще ни чем не отличается от «Квартала» 2016 года. Кварталовцы еще долго не отдадут этот рынок кому-то другому и мы еще 3-4 года будем смотреть в новогодние праздники те же самые шутки, но рассказанные уже постаревшими и пополневшими персонажами.
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