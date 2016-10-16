Денис П’ятигорець: Кремлівські «хотєлки» зменшуються

Як передає replyua.net, відомий український блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook описав хронологію вимог Кремля, які завдяки непорушній дипломатичній позиції української влади, вдалося дещо вгамувати.
Спочатку в Кремлі кричали, що зміни до Конституції, які прийняла ВРУ в першому читанні не влаштовують ані Росію, ані Донбас та не відповідають Мінськім домовленостям, потім почали волати, що Донбасу потрібен особливий статус і ЛДНР мають взяти участь в розробці відповідних змін до Конституції України. Далі – ЛДНР мають спільно з Україною розробити законопроект про вибори на Донбасі, ще далі – спочатку «Особливий статус Донбасу», вибори, а потім передача кордону під контроль України.
І ось вже зараз чуємо від росіян «Україна повинна хоча б проголосувати у другому читанні ті зміни до Конституції, які вже прийняла, та Порошенко має запустити в дію законопроект про Амністію, який вже прийнятий, але Порошенко зупинив його дію. А потім передача кордону під контроль. Ну, давайте хоча б паралельно виконувати безпекові та політичні пункти Мінських угод».
«Схоже, Вольдемар, в тебе дійсно «не залізне». Це ж треба від «хай ЛДНР самі напишуть зміни до Конституції» спуститися до «ну, давайте хоч щось там прийміть». На фоні постійного «зменшення вимог» Кремля радує незмінна позиція України «спочатку безпека та кордон, потім Конституція та вибори», – резюмував блогер.
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