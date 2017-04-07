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«Трамп – наш» перестав бути російським

«Трамп – наш» перестав бути російським
Український блогер і журналіст Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що президенту США Дональду Трампу вистачило всього одного маневру, щоб помінятися місцями з президентом РФ Володимиром Путіним. Тепер саме Путін в американських ЗМІ зображений, як крихкий «слабак», а не Дональд Трамп. Журналіст наголошує, що коли Путін через свого прес-секретаря посилає сигнали про «агресію» США він, як це вже звично для Росії, використовує підміну понять, адже США ні на кого не нападали і нічого не окупували, як це полюбляє робити Путін. США останні роки намагаються, не застосовуючи «сильної» зброї, намагаючись домовитися з Росією та Іраном, тому вчорашнє рішення Трампа розпочати атаку в Сирії спантеличило Путіна.

«Путін не називає дії своєї армії агресією, бо, як він любить говорити, їх туди покликала «легітимна» влада в особі президента Сирії Асада, але, якщо мислити так, як Путін, то, що тоді російські військові роблять Україні, куди їх точно ніхто не кликав з влади?», – пише Віталій Портніков.

За його словами, Путіну приносило неймовірне задоволення, коли російська і світова преса писала про нього, як про завойовника, який «чхати» хтів на світових лідерів з їх умовляннями, він був сильним лідером, а тепер він у пресі став «слабаком» і не тому, що він забрав свою армію з Сирії, а тому, що його без звичного попередження, умовляння жорстко покарали та ще й той, кого називали в Росії – «наш».
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