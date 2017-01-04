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Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие
Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных регионов-доноров, заявило, что увеличение расходов республики на нужды Москвы есть непомерным.

По словам Виталия Портникова, Татарстан – это не единственный российский регион, которому приходится «тянуть» на себе стогнирующую экономику России, просто лидеры Татарстана первыми заявили, что не хотят платить за других больше, чем платили. Таким образом, президент РФ оказался перед выбором: продолжить «раскулачивать» относительно благополучные регионы или же «размазать бедность ровным слоем по всей территории страны». По мнению журналиста, какой бы из вариантов Путин не выбрал – результат будет практически тот же – бунты по всей территории России.

Портников отмечает, что проблемы Путина начались с момента аннексии Россией Крыма. «Главный интерес сейчас состоит в том, когда именно Крым перестанет получать финансовую помощь РФ, это дело времени, ведь главные доноры уже дали понять хозяину Кремля, что аппетиты нужно поумерить», – подытожил блогер.
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