Виталий Портников: Обама сделал Трампа заложником ситуации

Известный украинский блогер и журналист Виталий Портников считает, что после резонансного решения властей США о высылке из страны российских дипломатов, новоизбранному президенту США Дональду Трампу ничего не остается делать, кроме как принять позицию Барака Обамы, ведь речи идет о национальных интересах его государства, которому он дал обещание служить и оборонять.
По словам Портникова, ошибается тот, кто считает, что Барак Обама на последок решил просто «хлопнуть дверью», ведь он поставил под угрозу анонсированное Трампом налаживание отношений с Путиным. «Обама сработал молниеносно, когда ввел санкции сразу же после опубликования отчета американских спецслужб о причастности России к хакерским атакам, тем самым американский президент предоставил Путину доказательства, которые раньше хозяин Кремля называл клеветой», – отметил журналист.
Виталий Портников отмечает, что в Москве не стали скандалить, заявив, что не станут вводить ответные контр-санкции и будут ждать решения по этому поводу Дональда Трампа, который теперь оказался перед выбором. С одной стороны его репутация сильного президента США и защитника национальных интересов страны, с другой стороны – бессмысленная «перезагрузки» отношений с кремлевским режимом.