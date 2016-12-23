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Портников: «Русские» – самая главная мишень для мусульман

Портников: «Русские» – самая главная мишень для мусульман
Известный украинский публицист и журналист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что Путин в Сирии так и не смог завоевать почетный титул борца № 1 в мире с терроризмом, все вышло совершенно наоборот – весь мир наблюдал, как Россия зверски уничтожает Алеппо, а не борется с ИГИЛ, показывая свое мастерство. После того, как кадры окровавленных сирийских детей облетели весь мир термометр терпения и понимания окончательно лопнул. По словам журналиста, Путин сделал не только себя главным врагом мусульман, но и всех «русских» и убитый посол стал всего лишь первой жертвой этой ненависти.

«Опасность быть взорванным в московском или питерском метро сегодня, как никогда велика, также, как и угроза взрыва бомбы в любом клубе или развлекательном комплексе той самой Антальи или Парижа, где тоже любят бывать «русские» туристы. Не стоит надеяться на профессиональную работу ФСБ, которая заточена под то, чтобы обезопасить власть от своего народа, а не от зарубежных диверсантов», – отметил Портников.

Блогер отмечает, что «русским» теперь не стоит задумываться о том, чтобы поставить памятник президенту РФ Путину, у него уже есть при жизни кровавый монумент под названием город Алеппо.
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