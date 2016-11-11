Портников: не Трамп должен использовать Украину, а мы должны использовать Трампа

Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в своей статье «Звонок Клинтон» сообщает о том, почему Украине важно сотрудничать и с друзьями-республиканцами, и с друзьями-демократами, также объясняет, какой должна быть линия поведения украинских властей по отношению к Дональду Трампу.
Портников сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был в числе тех, кто первыми поздравил Трампа с победой в выборах, однако после звонка Трампу он совершил еще один звонок – Хиллари Клинтон. Журналист подчеркивает, что очень важно понимать, почему он это сделал – несмотря на то, что после этих выборов Клинтон может навсегда уйти из большой политики, Нетаньяху понимает, как устроена политическая жизнь в США. «Суть американской демократии в том, что тот, кто сегодня на вершине славы, завтра может быть повержен, и Нетаньяху это знает, потому, что прожил в США много лет», - пишет Портников.
Блогер подчеркивает, что его поражает убеждение о том, что украинские власти должны как можно быстрей продемонстрировать Трампу свою лояльность. «Это – типичный инстинкт крепостных, так и не поверивших в силу демократии. В силу, которая, собственно, и создала Соединенные Штаты. В силу, которая помогла Дональду Трампу победить», - сообщает он. По мнению Портникова, Украина не должна демонстрировать свою готовность быть использованной Трампом, а подумать над тем, как она может использовать Трампа. Журналист подчеркивает, что через несколько лет в США к власти может снова прийти демократ, поэтому прекращать сотрудничество с демократическим крылом американского политикума Украине нельзя – недаром на Майдане в 2013 году были сенатор-демократ и сенатор-республиканец.
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