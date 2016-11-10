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Портников: США займет по отношению к России жесткую позицию

Портников: США займет по отношению к России жесткую позицию
Виталий Портников в эфире «Еспресо TV» рассказал о том, какой будет политика новой администрации Белого Дома, в частности в отношении Российской Федерации, а также может ли Дональд Трамп быть эффективным президентом – об этом передает replyua.net.

Портников сообщил, что главной ошибкой администрации Барака Обамы является готовность договариваться с Россией по вопросу сирийского конфликта – в Сирии была возможность для установления демократического государства, если бы в конфликт не вмешалась Россия. По его мнению, можно было бы избежать гуманитарного кризиса и многих тысяч жертв, если бы США заняли более жесткую позицию в отношении политики России в Сирии.

Также журналист сообщает, что считать, что проблемы в отношениях между Россией и США стали традиционными в моменты, когда при власти в штатах находятся представители Демократической партии, ошибочно – это доказывают конфликты между странами, которые возникали, к примеру, при Картере или Клинтоне. Портников подчеркивает, что администрации республиканцев обычно более жестко относились к Москве, потому что россиян республиканцы боятся больше, чем демократов, и эта тенденция сохранится.
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Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
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