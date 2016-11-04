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Портников: Нужно не менять поросят у корыта, а перестать относиться к Украине как к корыту

Портников: Нужно не менять поросят у корыта, а перестать относиться к Украине как к корыту
Виталий Портников пишет, что Украина перестанет быть «государством лицемеров» не тогда, когда к власти «придут новые поросята, сменившие старых у корыта», а когда «люди при власти» в Украине и их иностранные покровители перестанут относиться к Украине, как к корыту – об этом сообщает replyua.net.

Блогер отмечает, что иностранные политики и средства массовой информации, комментируя итоги электронного декларирования, говорят, что это событие имеет положительный эффект. «В то же время, оно также вызвало фрустрацию в обществе Украины и что окажется сильнее, зависит только от нас самих», - сообщает Портников.

«Главная проблема Украины в том, что она является государством лицемеров. Миллионы украинцев живут в условиях первобытного общественного лада и хотят при этом, чтобы к ним относились как к цивилизованным, честным и современным людям», - отмечает Портников. Блогер подчеркивает, что по этой схеме живет почти вся страна. «Сейчас наконец-то у украинцев есть шанс выбрать между лицемерием и честностью. Они должны решить для себя, в какой стране они хотят жить – в бедной и коррумпированной, или богатой и честной». Портников резюмирует: «Первым шагом к честной стране должна стать амнистия капиталов и налоговая амнистия. Нужно хотя бы самим себе признаться, что мы живем в нечестной стране. Если этого не сделать, то все повториться, и мы воспитаем новых свиней у корыта».

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