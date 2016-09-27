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Портніков: Українці занадто переймаються «безвізом», забуваючи, що це звичайна бюрократія

Портніков: Українці занадто переймаються «безвізом», забуваючи, що це звичайна бюрократія
Увага українців до рутинної роботи щодо схвалення безвізового режиму для громадян нашої країни розчулює. Якби мешканці країн, які входять до Європейського Союзу, з такою ж увагою ставилися до власної бюрократії, з таким же інтересом коментували б засідання кожного парламентського комітету, в ЄС зникли б євроскептики і стало б куди цікавіше, вважає блогер і журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.

«Європейці відверто не цікавляться тим, що відбувається в Брюсселі – і це зрозуміло, адже людей, як правило, не цікавить процедура. Їх цікавить результат. Саме тому робота брюссельської бюрократії викликає так багато нарікань – чого ви весь час засідаєте, голосуєте, обговорюєте? Результат де? Однак ніякої іншої можливості врахувати інтереси такої кількості держав з їх різноманітними інтересами – при тому, що кожна з цих держав представлена політичними силами, у яких теж різні інтереси і ці сили можуть співпрацювати між собою на національному і змагатися на європейському рівнях – а значить нічого іншого не залишається, як тільки діяти по процедурі», – написав Портніков у Facebook.

На його переконання, для українців має бути ясно одне: політичне рішення щодо надання нашій країні безвізового режиму прийнято. Візовий режим буде надано. Українці отримають можливість відвідувати країни Шенгену з короткостроковими поїздками. Тепер ключовим питанням є – коли?

Коли буде повністю дотримана процедура, засідання комітетів, пленарне засідання Європейського парламенту, засідання Європейської ради ... Порядок денний кожного з цих органів формується попередньо, за кілька тижнів, а то і місяців наперед, європейці не можуть зустрічатися часто з об'єктивних причин – ну хоча б тому, що у міністрів, які засідають у відповідній раді міністрів свій графік,, розписаний на кілька місяців вперед. І так, в терміни отримання нами візового режиму дійсно інтегрувалася інша процедура – щодо прийняття рішення про можливе припинення «безвіза» для країн, які його отримали. Публічна дискусія щодо того, коли надавати безвізовий режим новим країнам – до або після прийняття відповідного регламенту – процедура. Публічна дискусія щодо того, як і коли приймати регламент – процедура. Але не сумнівайтеся: всі формальності будуть виконані, рішення схвалені, «безвіз» надано. Знову запитання: коли?

Так коли буде повністю дотримана процедура! Наша проблема – що ми за цією процедурою уважно стежимо. І в цьому нам «допомагають» наші власні політики, які перетворили процедуру в фетиш. Допомагають наші власні журналісти-міжнародники, увага до роботи яких з'являється щоразу, коли потрібно коментувати безвізовий режим. Допомагають «активісти», що використовують процедуру як можливість самопрезентації у західних донорів. Та й європейські політики і акредитовані в Брюсселі журналісти теж – депутати Європарламенту мало кого цікавлять у власних країнах, а тут така увага до кожного комітету, вважає журналіст.

«Можете не турбуватися. Тому що не буде ніяких проблем ні з безвізовим режимом, ні з асоціацією. І те, і інше – всього лише вудка, яка допомагає ловити рибу в бурхливих водах змін. І улов – це виключно наша проблема. Жоден євробюрократ нам в цьому не допоможе», – резюмував Віталій Портніков.

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Важное за день
27 сен 2016
7804

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


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