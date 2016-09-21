валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Портников: для России Крым стал настоящей западней

Портников: для России Крым стал настоящей западней
Аннексированный Крым – это западня для Путина и всей России, поскольку аннексия полуострова вывела эту страну за рамки цивилизованного мира и международных прав. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге на newsru.ua пишет Виталий Портников. По словам украинского журналиста, он уже неоднократно писал о том, что аннексия Крыма и Севастополя – это не грандиозная победа Путина, а масштабное поражение и западня для российского президента и для тех, кто является его зомбированными фанатами, искренне верующими в то, что заповедь «Укради быстрее» существует, и далее нужно следовать к цели – доказать всему миру могущество РФ.

Портников отмечает, что многие украинцы могут верить и в то, что присоединение Крыма к России стало доказательством беспомощности Украины, но международное право намного важнее силы, если речь идет о современном и цивилизованном мире. Журналист считает, что право и было придумано для того, чтобы общество наказывало тех, кто любые решения принимает с использованием силы, и, если бы международных прав не существовало, в мире жили бы только предатели, воры и убийцы, примерно, как сейчас в России. Портников уверен, что Крым – это западня для Путина, ведь не Украина завладела чужой территорией, не Украина отобрала чужую собственность, не Украина провела парламентские выборы в чужой стране.

Совсем недавно, пишет журналист, о вменяемости Госдумы можно было судить по принимаемым ею законам, но теперь появились и другие вопросы – фальсификация на выборах, легитимность самих выборов, неравный доступ политических сил к СМИ. Разговоры вокруг легитимности выборов и новой Госдумы теперь будут проводиться только в рамках Крыма – речь идет о депутатах, избранных на аннексированных территориях, и совсем скоро российским бюрократам придется сильнее затянуть петлю на своих откормленных шеях, уверен Портников. В их основные задачи будет входить привлечение крымских депутатов в различные международные делегации, чтобы доказать всему миру, что Крым российский.

Однако даже самые фанатичные сторонники российского президента дальше уже не смогут закрывать глаза на несоответствие международным нормам и правам. Эти фанаты первыми поедут в Москву и будут умолять о том, чтобы из международной организации исключили Поклонскую. Просить они будут у Володина, отмечает Портников, но Володин рассмеется и посмотрит на них бесстыжими глазами. Все происходящее сейчас в РФ Украине только на руку, и Россия сама делает все возможное, чтобы завоевать презрение мирового сообщества.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
23072

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Политические партии создают свои ветеранские союзы, – ветеран АТО

Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов

Канада отказала Украине в безвизовом режиме

Киевляне прекратили платить за электричество

Лукашенко выдвинул обвинение в адрес России

Портников: для России Крым стал настоящей западней

Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

Солнце уничтожит человечество через двести лет, - ученые

Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого

Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время

Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

ІД впіймала співробітника російського ФСБ

Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

 Новости за день