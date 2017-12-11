Нусс: команда Саакашвили запустила в СМИ новую манипуляцию

Присутствие Тимошенко в зале суда, где идет слушание дела Саакашвили натолкнуло некоторых «экспертов», на мысль – сравнить суд над Саакашвили с делом Тимошенко, а президента Порошенко с беглым Януковичем. Эта манипуляция, наверняка, разработана командой Саакашвили для максимальной политизации дела, и сокрытия настоящей причины задержания своего лидера, который, взял обязательства дестабилизировать политическую ситуацию в Украине и приход к власти лояльных к олигархам времен Януковича сил. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический аналитик Павел Нусс.
По его словам, вчера, в воскресенье на марш в защиту Саакашвили пришло менее 0,2% населения Киева, и это есть тот самый рейтинг поддержки грузинского афериста среди украинского народа, а значит он не мог и не несет никакой политической угрозы для действующего руководства страны, и сравнивать его дело с делом Тимошенко, которая была рейтинговым лидером оппозиции в 2011 году, мягко говоря – не корректно.
Павел Нусс уверен, что дальше необходимо двигаться исключительно в правовом поле, в котором Саакашвили должен быть заинтересован в проведении независимой экспертизы записей. Эксперт прогнозирует, что, скорее всего, к экспертной группе будут привлечены иностранные специалисты, выводы которых будут объективными и признаны всеми сторонами. Относительно обвинений в адрес президента, аналитик отметил, что Порошенко является одним из самых демократичных украинских президентов настолько, что многие воспринимают это как слабость. Также Павел Нусс отметил, что ни о каких политических преследований и ограничении свободы слова, о котором говорят сторонники Саакашвили не моет идти речи. Порошенко всю свою жизнь поддерживал свободу слова и демократию, основав первый информационный телеканал, оставив его без цензуры.