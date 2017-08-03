Павло Нусс: головний мотив Саакашвілі – помста, банальне бажання підірвати довіру лідерів США до президента України

Український аналітик Павло Нусс у своєму блозі пише про те що, як йому стало відомо від наближених до дипломатичних кіл людей, перебуваючи в США екс-очільник Одеської області Михайло Саакашвілі шукав контакти з членами команди президента Трампа, щоб насолити Порошенко. Саме тому він так незграбно обсипав компліментами Трампа в інтерв'ю CNN, збрехавши про, нібито, втручання українських олігархів у вибори президента США. І цей випад проти України оцінили всі російські ЗМІ. Ще б пак, адже Саакашвілі чітко спрацював не проти Порошенка, а проти нашої країни.
«Противний післясмак брехні відчули всі, хто бачив потім прес-конференцію Саакашвілі по скайпу, де він викручувався, що його, мовляв, не так переклали. До речі, ми напередодні остаточного рішення про постачання летального зброї США Україні. Напевно, Саакашвілі і тут спробує напаскудити країні, за громадянством якої він так сумує?», – написав Павло Нусс. Він додає, що, швидше за все завтра в п'ятницю Саакашвілі може прилетіти до Києва. Подейкують, що Сакварелідзе вже замовив автобуси щоб підвести людей для урочистої зустрічі в Борисполі. Згідно із законом Саакашвілі впустити не можуть, значить нам покажуть протест і може навіть Саакашвілі помахає ручкою через скло.
На думку Павла Нусса, головний мотив Саакашвілі – помста, банальне бажання підірвати довіру лідерів США до президента України і нівелювати реалізацію його дипломатичних переговорів, в результаті яких Росія сьогодні знову опинилася під ударом жорстких санкцій Вашингтону. Для Саакашвілі життєво необхідно завдати поразки Порошенко в контексті реалізації домовленостей з Трампом, які були досягнуті. Якби Трамп не підписав Закон про санкції, це стало б ударом по українській дипломатії і президенту Порошенко, що дозволило б Саакашвілі маневрувати в інформаційній кампанії.