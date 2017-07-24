Павел Нусс: декларация Тимошенко стала объектом проверки небезосновательно

Медиа-активность Тимошенко значительно снизилась после того, как ее лживая декларация стала объектом внимания НАПК. Об этом в своем блоге пишет популярный украинский политический аналитик Павел Нусс. По его словам, Тимошенко прекрасно понимает, что ее декларация вызывает, если не интерес, то просто улыбки в обществе, в эти дни лидер украинской оппозиции готовится к схватке за сохранение в тени истинных источников своего дохода о котором, на самом деле, знают украинцы.
Как отмечает Павел Нусс, конечно же, проверка доходов и сбережения госпожи Тимошенко – это отличный повод для нее же в очередной раз подчеркнуть о политическом давлении на нее со стороны власти. «Процесс проверки своей декларации Тимошенко и ее штаб попытаются конвертировать в политический процесс, но мы с вами должны сделать все, чтобы этого не случилось. Как? Да просто! Игнорировать любые политические заявления Туровской на этот счет, и максимально доносить до широкой общественности правдивую информацию о том, что декларация Тимошенко стала объектом проверки небезосновательно», – написал аналитик.
Он подчеркивает, что на самом деле у Тимошенко есть свой бизнес и огромные доходы, которые она всячески пытается скрыть. Ни о каком политическом преследовании Юлии Тимошенко не может идти и речи. По мнению политолога, лживая декларация Тимошенко хоть и проверяется наряду с другими высокопоставленными украинцами, но именно финансовый отчет Тимошенко абсурден, если учесть те смехотворные цифры, которые списала Тимошенко.