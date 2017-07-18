Павел Нусс: ожидаю, когда проект «Малороссия» в завуалированной форме будет рекламироваться Тимошенко

Популярный в Украине блогер и политический аналитик Павел Нусс у себя в Facebook пишет о том, что главный ретранслятор российского пропагандистского «продукта» – Тимошенко и ее партия, которая повторяет тезы своего лидера.
По словам Павла Нусса, именно в офисе Тимошенко, по улице Туровской в Киеве находится центр с разработки главных российских тезисов, которые из уст Тимошенко и ее однопартийцев быстро расходится во все СМИ и подается, как борьба украинской «оппозиции» с «преступной властью». Павел Нусс отмечает, что уже потом эти тезисы берут в обиход таки политические фрики, как Надежда Савченко и Михаил Саакашвили. Думающим же украинцам не составляет труда понять, что на самом деле стоит за «переживаниями» Тимошенко и компании.
«Уже сейчас мы имеем возможность наблюдать за Тимошенко и ее сторонниками, которые действуют почти открыто. Это важно и эти консервы будут и дальше вскрываться самостоятельно, либо мы заставим их это сделать. Поэтому ожидаю, когда проект «Малороссия» в завуалированной форме будет рекламироваться Тимошенко!», – подытожил Павел Нусс.