Эксперт: Антимайдан Тимошенко-Путина пахнет государственной изменой

Политический аналитик Павел Нусс считает, что открытые и латентные коллаборационисты, спрятавшись за кричащими лозунгами, хотят, во что бы то ни стало, подорвать Украину изнутри. Ни один из политических ораторов, которые пытаются обмануть людей горячими высказываниями, не решился взять на себя ответственность, когда на Украину из всех сил «перла» путинская машина. Сейчас же, когда украинская армия окрепла, путинские марионетки решили действовать, изнутри подрывая страну.
По словам Павла Нусса, в начале российской агрессии нынешние популисты грозились вернуть Крым, забрать Донбасс и даже часть Ростова, но дальше слов и агитационных бигбордов дело не пошло. Ни один из тех, кто сегодня кричит о «зраде» не сделал то, что в разгар российской агрессии сделал Петр Порошенко, а именно – взял на себя ответственность за судьбу страны. «Та же самая Юлия Тимошенко и вовсе блокировала принятие решения СНБО по отражению военной агрессии Кремля в начале 2014 года , а сейчас она хочет власти, разделять и править. И ценой чего? Ценой нашей государственности и независимости, прикрыв свои сценарии не украинского происхождения патриотическими лозунгами, которые рассчитаны на зевак», – считает Павел Нусс.
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