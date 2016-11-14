валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Эксперт: Антимайдан Тимошенко-Путина пахнет государственной изменой

Эксперт: Антимайдан Тимошенко-Путина пахнет государственной изменой
Политический аналитик Павел Нусс считает, что открытые и латентные коллаборационисты, спрятавшись за кричащими лозунгами, хотят, во что бы то ни стало, подорвать Украину изнутри. Ни один из политических ораторов, которые пытаются обмануть людей горячими высказываниями, не решился взять на себя ответственность, когда на Украину из всех сил «перла» путинская машина. Сейчас же, когда украинская армия окрепла, путинские марионетки решили действовать, изнутри подрывая страну.

По словам Павла Нусса, в начале российской агрессии нынешние популисты грозились вернуть Крым, забрать Донбасс и даже часть Ростова, но дальше слов и агитационных бигбордов дело не пошло. Ни один из тех, кто сегодня кричит о «зраде» не сделал то, что в разгар российской агрессии сделал Петр Порошенко, а именно – взял на себя ответственность за судьбу страны. «Та же самая Юлия Тимошенко и вовсе блокировала принятие решения СНБО по отражению военной агрессии Кремля в начале 2014 года , а сейчас она хочет власти, разделять и править. И ценой чего? Ценой нашей государственности и независимости, прикрыв свои сценарии не украинского происхождения патриотическими лозунгами, которые рассчитаны на зевак», – считает Павел Нусс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
13394

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
10644

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Эксперт: Антимайдан Тимошенко-Путина пахнет государственной изменой

Блогер пояснив раптову відставку Марушевської і Деканоїдзе

Муждабаев: причин для критики грузинских реформаторов Украины нет

Блогер розповів про перші бойові втрати «Адмірала Кузнецова»

В Средиземном море российский истребитель разлетелся вдребезги

Нусс: время для увольнения Деконаидзе было выбрано специально

Кремль платит по 150 гривен каждому участнику митингов в Киеве 15-22 ноября, - Сазонов

Казанський: слова російського фашиста ми надрукуємо в українських підручниках

Нардеп от Оппоблока назвал себя ученым и заявил, что за федерализацией Украины будущее

Портников: Политика Трампа обеспечит крах России

Невзоров: розпад Росії буде швидким і кривавим (відео)

Проблема отсроченного «безвиза» в трех странах ЕС

Запад усомнился в том, действительно ли Украина хочет побороть коррупцию, - Reuters

Чергова «духовність» по-російськи: відтепер побої близьких людей не вважатимуться злочином

Казарин: политика Кремля – прямой путь к его саморазрушению

Лавров не доволен новыми решениями США, - Reuters

Мальцев: Трамп гнобитиме Путіна в рази сильніше ніж могла б Клінтон (відео)

Назад в СССР: Додон инициирует референдум об отмене ассоциации с ЕС

Мы теряем его: Доллар бежит из России

Черговий провал Путіна: соратник Трампа заявив, що нова адміністрація вестиме переговори з Росією з позиції сили (відео)

 Новости за день