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Президент настоял: сначала безопасность, политика, гуманитарный блок и только потом выборы – эксперт

Президент настоял: сначала безопасность, политика, гуманитарный блок и только потом выборы – эксперт
Главный позитивный результат встречи лидеров «Нормандской четверки» в Берлине состоит в том, что украинская делегация, в частности, Президент Петр Порошенко настоял на выполнении Минских договоренностей как на едином целостном документе, который предусматривает поэтапный процесс: безопасность, политика, гуманитарный блок. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет известный украинский политический аналитик Павел Нусс, передает replyua.net.

«Именно в такой последовательности, а не так, на чем настаивал Владимир Путин, его приоритет – выборы в Донбассе, а потом и все остальное. Другими словами, Москве не удалось переформатировать алгоритм Минска. Украинский Президент достойно представляет национальный интерес, и результаты его работы в этом направлении безусловно ощутимы. Украинскому дипломатическому корпусу аплодирую стоя!», – написал Павел Нусс.

Напомним, вчера вечером в столице ФРГ состоялась встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России, на которой главной темой диалога стало обсуждение ситуации на востоке страны.

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