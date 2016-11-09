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Олег Пономарь о неоправдавшемся прогнозе

Олег Пономарь о неоправдавшемся прогнозе
Блогер Олег Пономарь на своей странице в Facebook обратился к читателям. Как пишет replyua.net, он отметил свое намерение быть честным, поскольку ранее Пономарь обещал первым сообщить новость, вне зависимости от того, убудет она хорошей или плохой. Озвученный ранее блогером прогноз не оправдался, так как, согласно последим данным, победителем президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, станет Дональд Трамп.

Пономарь с сожалением отмечает, что Хиллари Клинтон неожиданно потерпела поражение в штатах являющимися традиционно демократическими, и в которых у всех была твердая уверенность. Олег Пономарь также пообещал, что о дальнейшем влиянии исхода выборов нового главы Белого дома он напишет немного позже и пожелал всем хорошего дня.

При этом, блогер утверждает, что умение политика проиграть имеет такое же важное значение, как и одержать победу. К тому же, порой получатся так, что сценарий развития событий может оказаться совершенно противоположным, чем предполагалось ранее.

Несколькими часами ранее Олег Пономарь сообщил о некотором форс-мажоре в связи с тем, что Хиллари Клинтон проиграла в там важном штате, как Флорида. При этом, он был уверен, что бывшего государственного секретаря США поддержат в традиционных для нее штатах
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Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
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