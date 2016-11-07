Олег Пономарь: Отставка Саакашвили – это его PR-ход

Сегодняшняя отставка губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вызвала множество вопросов среди экспертов и рядовых украинцев. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил блогер Олег Пономарь. Эксперт сразу отметил, что очень уважает бывшего президента Грузии, и получи его партия победу на состоявшихся недавно выборах в парламент страны, очевидно, что он уже покинул бы Украину. Но, как известно, партия Саакашвили потерпела поражение.
Более того, утверждает Олег Пономарь, для такого серьезного политика, как Михаил Саакащвили, Одесская область по площади является недостаточной. Бывший президент Грузии на должности Одесской ОГА сделал все, что мог, даже если власти страны всячески этому препятствовали. И теперь Саакашвили необходимо двигаться только вперед. В частности, пишет Олег Пономарь, политик должен все силы бросить на раскручивание своего политического проекта – создать его, найти нужных людей и, наконец, раскрутить, так как выборы в парламент Украины состоятся уже через два года. Ну а лучшего PR хода для начала своей предвыборной программы, чем добровольный и громкий уход с высокой государственной должности, не придумаешь.
Таким образом, в завершении своего поста блогер советует не относиться драматически к отставке Михаила Саакашвили, так как таковы правила в политике – там ведется постоянная борьба, кто-то уходит в отставку, кого-то назначают на новую должность. Олег Пономарь уверен, что Саакашвили не оставит Украину и пожелал ему удачи в дальнейших действиях.
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