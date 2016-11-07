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Пономарь: на календаре самая важная неделя - президентская

Пономарь: на календаре самая важная неделя - президентская
Олег Пономарь сегодня пишет, что сегодня первый день самой важной недели в этом году, потому что 8 ноября в США состоятся выборы президента Соединенных Штатов Америки – об этом передает replyua.net.

На своей странице в Facebook блогер сообщает, что после выходных рейтинги кандидатов в президенты США немного изменились. «Тренд незначительного падения рейтинга Хиллари Клинтон переломлен, а рейтинг Дональда Трампа начал «ползти» вверх. Пономарь сообщает, что сегодня утром разрыв между кандидатами был в 2,3% - у Хиллари 45,3, у Трампа – 43,0.

Блогер сообщает, что следует отметить несколько других важных новостей. Сирийские повстанцы в Ракке начали масштабное наступление на боевиков «Исламского государства». Пономарь отмечает, что через территорию Украины пройдет «зеленый коридор», через который российские войска покинут Приднестровье и отправятся в Россию – таковой является новость, появившаяся сегодня в СМИ, однако когда и при каких условиях этот вывод начнется, они не уточняют. Обозреватель пишет, что власти Китая приняли решение о выделении 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу в рамках проекта «Шелковый путь».

Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
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