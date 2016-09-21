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Пономарь: Канада и «безвиз» – фейк чистой воды

Пономарь: Канада и «безвиз» – фейк чистой воды
Блогер Олег Пономарь считает недавнюю новость о том, что Канада отказала Украине в безвизовом режиме – самым типичным примером того, как создаются «жареные» фейки. Канада никогда не обещала Украине «безвиз». Даже не намекала. Ибо это невозможно в принципе. Ибо Канада (по ежегодным рейтингам ООН) – страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. И поэтому – самая трудная в мире страна на въезд, цитирует блогера replyua.net.

«Канадскую визу в миллион раз труднее получить, чем шенгенскую и даже – американскую. Ибо, даже, если человек не планировал там оставаться, то, попав на территорию Канады и рассмотрев все, - часто меняет свое намерение и пытается всеми правдами и неправдами остаться. И все об этом знают, включая Министерство иммиграции Канады», – написал Пономарь в Facebook.

По его словам, некоторые страны Евросоюза не имеют «безвиза» с Канадой. Поэтому фейк выдумали следующим образом – канадского министра спрашивают – Украина может получить с Канадой «безвиз»? Он отвечает – нет, конечно. И понеслась новость по интернету – «Шок! Молния! Канада отказала Украине в безвизе!».

«И вся эта история не имеет никакого отношения к «безвизу» Украины от ЕС. Ибо там была дорожная карта, которую Украина успешно прошла. И там было твердое обещание ЕС предоставить «безвиз», как только Украина эту дорожную карту выполнит. И поэтому 11 октября ЕС примет положительное решение по Украине», – резюмировал Олег Пономарь.

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