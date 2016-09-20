Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян

На прошедших в РФ выборах во всех регионах победила «Единая Россия», и сделала она это с большим отрывом от других партий. Эти выборы важны не только для россиян, но и для всего мира, - случился конец мифа о том, что Путин определяет путь для россиян через телевидение. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Матвей Ганапольский. По словам российского журналиста, президент делает все для того, чтобы власть была бесконечной, и телевизор действительно зомбирует россиян, но ведь есть и сам российский народ, и в этом заключается момент истины, - за Путина голосуют не только зомбированные, и это нужно понимать, потому как прошедшие выборы состоялись практически без нарушений и фальсификаций. Ганапольский отмечает, что «Единая Россия» еще больше оторвалась от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России.
Это ровным счетом ничего не значит, и Россия продолжит идти все тем же политическим путем, однако выборы очень важны для Украины и других стран. Понятно, что россияне в большинстве своем продолжают поддерживать Путина, следовательно, и политику президента в отношении Украины, Соединенных Штатов и других стран. Эти выборы важны для Сирии и для стран Балтии, но все равно они ничего не изменят в России, уверен журналист. Они стали лишь опасным сигналом для других государств, которые должны понять, что имеют дело не с одним Путиным, а со ста миллионами.
Эти миллионы поддерживают агрессию на Донбассе, аннексию Крыма, военные действия в Сирии, губительный курс для экономики. Эти люди сами выбирают такой путь, уверен Ганапольский. Причин тому, что россияне сделали именно такой выбор, очень много. Дело не только в том, что жителей РФ оболванивают по телевизору. Выбор сделан, пишет журналист, и теперь нет смысла искать причины поступка ста миллионов россиян, и это их личное дело – как и за кого голосовать, однако выводы должны сделать жители других стран, добавляет журналист.
Речь идет особенно о тех государствах, которые граничат с Россией – Украина, Беларусь и другие, ведь Путин многолик, и это уже не один человек, а больше половины России. Когда Володин, один из аппаратчиков РФ, заявил о том, что «РФ – это Путин, а Путин – это вся Россия», он был абсолютно прав. Выборы показали, что это правда, и любые агрессивные шаги, которые российский президент еще неоднократно предпримет, сто миллионов россиян, несомненно, поддержат. Это их реальный выбор.
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