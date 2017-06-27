Кирилл Сазонов: Турчинов и Порошенко предложили свои концепции возвращения Донбасса

Сегодня в Украине появилось две концепции возвращения Донбасса в Украине, авторами которых есть два известных политика – президент Украины Петр Порошенко и глава СНБО Украины Александр Турчинов. Обе концепции подразумевают возвращение Донбасса в Украину, но только разными путями. Об этом в своем блогер пишет блогер и журналист Кирилл Сазонов.
Первая концепция, которая принадлежит Турчинову и которую уже назвали эксперты «жесткой» подразумевает собой то, что Донбасс будет возворащен в Украину без какой-либо привязки к России и тем более каким-либо республикам. Важный фактор – никаких уступок со стороны Украины не должно быть и законы на территории Донбасса должны выполнятся исключительно в русле права Украины. «Самым важным моментом концепции Турчинова является признание оккупированных по факту территорий – оккупированными юридически», – написал Сазонов.
Блогер отмечает, что концепция Порошенко тоже подразумевает те же пункты, что и концепция Турчинова, но имеет «более мягкий» характер, то есть мы возвращаем наши территории, но готовы на компромиссы. По мнению Кирилла Сазонова, обе концепции по-своему хороши, главное их отличие в тому, что первая подразумевает быстрое возвращение Донбасса и здесь есть риск потери независимости Украины. Вторая концепция более сложная для нас в экономическом плане, ведь нужно реальными реформами, улучшением уровня жизни в Украине возвращать Донбасс, но здесь риск потери независимости намного меньше.