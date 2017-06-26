Кирилл Сазонов: у депутатов «Самопомичи» новая схема

Популярный украинский блогер и политолог Кирилл Сазонов у себя в Facebook пишет о том, что в прекрасном городе Львове при поддержке городского совета и мэра Андрея Садового в эти дни проходит очередной Alfa jazz fest. По словам блогера, ничего нельзя плохого сказать о данном мероприятии – замечательное, в общем, зрелищное, музыкальное событие.
«Только у меня этот пазл никак не складывается – как же так может быть, что мероприятие спонсирует российский «Альфа-банк», а Семен Семенченко, который на самом деле Гиркин, его до сих пор не заблокировал? Он же вроде второй этап блокады объявил и обещал душить российский бизнес в Украине», – написал Кирилл Сазонов. Политолог добавляет, это вполне возможно может быть у депутатов «Самопомочи» такая новая схема – душить только тот бизнес, который пока не ходит в спонсорах у Андрея Садового.
Отметим, что, несмотря на мусорную проблему в эти дни подпортила настроение Андрею Садовому любознательность журналистов, которые успели упрекнуть градоначальника Львова в том, что ему не стыдно брать деньги на организацию фестиваля в российского олигарха Михаила Фридмана, который изъявил желание проспонсировать ежегодный джазовый фестиваль Alfa Jazz Fest.