Сазонов: если я ударю полицейского меня посадят, жду того же по делу Парасюка

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook прокомментировал новость о том, что нардеп Владимир Парасюк избил полицейского в Донецкой области. По словам Кирилла Сазонова, выходит, что раньше Парасюк ездил на красный свет по Хрещатику, а теперь перешел на новый уровень.
«Я не хочу сейчас говорить о политике, не хочу говорить, кто уступил Владимиру Парасюку округ и по чьей просьбе. Не буду вспоминать и про цену вопроса говорить не хочу. Даже про блокаду, которую там устроил Парасюк с коллегами из «Самопомочи» и ее заказчиков писать не буду потому что вот к данному конкретному случаю это отношения не имеет», – написал блогер.
Он добавляет, что если отойти от политики, а руководствоваться законами Украины, то нардепу Парасюку светит снятие неприкосновенности, суд, законный пятерик общего режима и закрыли вопрос. «Мы же с Владимиром Парасюком равны перед законом? Если я ударю полицейского, меня посадят. Совершенно заслуженно, кстати. А тут? Жду уголовного дела и голосования в Верховной Раде Украины. Будет хороший прецедент...», – резюмировал Кирилл Сазонов.