валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Сазонов: история с Пашинским не интересна, мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами

Сазонов: история с Пашинским не интересна, мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook эмоционально высказался об инциденте, который возник с нардепом Сергеем Пашинским.

«Мне эта история с Сергеем Пашинским не очень интересна. Мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами. У них тепло? Они сыты? Чего парням не хватает? Может что-то им нужно именно сейчас, именно в этот момент? Ребята, мы о вас помним каждую секунду», – написал Сазонов в Facebook.

По словам Кирилла Сазонова, поскольку о Пашинском пишет каждый второй в Фейсбуке, он тоже не удержался и решил показать свою позицию. «Не нужно долго рассуждать о мерах необходимой самообороны, просто попробуй при мне обматерить мою жену. Все – больше ничего не надо, кроме вызова врача. И отсутствие у меня огнестрельного оружия просто означает, что процесс нанесения телесных повреждений отнимет немного больше времени. Да, мужчины в таких ситуациях всегда наказывают тех, кто оскорбил их женщин. Это как бы нормально. Для меня – нормально», – подытожил блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Трамп начинает понимать, в какой капкан он попал
Важное за сутки
02 янв 2017
10707

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Издание «Independent» пишет, что журналист Сенан Мелони, посвятивший 30 лет исследованию причин гибели Титаника, сделал сегодня сенсационное заявление – причиной крушения огромного корабля мог быть

02 янв 2017
10574

Крымский Бандеровец о новогодней ночи в Новоозерном Сакского района

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как прошло празднование нового года в поселке городского типа Новоозерное в Сакском районе Евпатории. По его словам, то, что произошло, до оккупации

02 янв 2017
9872

Банки Франции не согласились финансировать подругу Владимира Путина

Деньги на осуществление предвыборной кампании кандидат в лидеры Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен, являющаяся ярой сторонницей российского президента Владимира Путина, не сможет взять в

02 янв 2017
9274

Украина и США начнут выпуск стрелкового оружия согласно образцам Альянса

Госконцерн «Укроборонпром», а точнее госкомпания «Укроборонсервис», которая входит в его состав, начнет масштабный выпуск стрелкового оружия совместными усилиями с предприятием из Штатов Aeroscraft

Последние новости

Факельный марш ОУН в честь 108-й годовщины Степана Бандеры

"Адмірал Кузнєцов" скоро повернеться додому - ЗМІ

В Україні будуть виготовляти М-16

На Донбасс прибыл глава ОБСЕ

Сазонов: история с Пашинским не интересна, мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами

В Одесі зловмисник вистрілив охоронцю в голову

Чому Росія ненавидить Бандеру

Эксперт объяснил, в чем суть конфликта между Трампом и Конгрессом США

МЗС буде вирішувати питання перепоховання Олександра Олеся

НБУ знизив готівковий розрахунок для фізичних осіб

Блогер: россияне продолжают врать и издеваться над пленными, также, как и при Петре Первом

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: пияцтво забрало життя двох військових

Россияне бояться, что украинские «бандеровцы» могут сжечь Кремль

Трампу буде не просто налагодити стосунки з РФ

Президент підписав закон про Вищу раду правосуддя

П'яні бойовики не перестають дивувати своєю поведінкою

Новий керівник ОБСЄ приїхав в зону АТО

Колишній посол США пояснив, що буде у випадку скасування антиросійських санкцій

В Беларуси обнаружено новое нефтяное месторождение

Порошенко розповів про вагомий вклад України та США

 Новости за день