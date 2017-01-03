Сазонов: история с Пашинским не интересна, мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами



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«Мне эта история с Сергеем Пашинским не очень интересна. Мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами. У них тепло? Они сыты? Чего парням не хватает? Может что-то им нужно именно сейчас, именно в этот момент? Ребята, мы о вас помним каждую секунду», – написал Сазонов в Facebook.



По словам Кирилла Сазонова, поскольку о Пашинском пишет каждый второй в Фейсбуке, он тоже не удержался и решил показать свою позицию. «Не нужно долго рассуждать о мерах необходимой самообороны, просто попробуй при мне обматерить мою жену. Все – больше ничего не надо, кроме вызова врача. И отсутствие у меня огнестрельного оружия просто означает, что процесс нанесения телесных повреждений отнимет немного больше времени. Да, мужчины в таких ситуациях всегда наказывают тех, кто оскорбил их женщин. Это как бы нормально. Для меня – нормально», – подытожил блогер.

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Горячая тема: Блогер: Трамп начинает понимать, в какой капкан он попал Как передает replyua.net , известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook эмоционально высказался об инциденте, который возник с нардепом Сергеем Пашинским.«Мне эта история с Сергеем Пашинским не очень интересна. Мне интересно, как там те, кто каждый день дарит мне мирную жизнь, а сам ходит под пулями и минами. У них тепло? Они сыты? Чего парням не хватает? Может что-то им нужно именно сейчас, именно в этот момент? Ребята, мы о вас помним каждую секунду», – написал Сазонов в Facebook.По словам Кирилла Сазонова, поскольку о Пашинском пишет каждый второй в Фейсбуке, он тоже не удержался и решил показать свою позицию. «Не нужно долго рассуждать о мерах необходимой самообороны, просто попробуй при мне обматерить мою жену. Все – больше ничего не надо, кроме вызова врача. И отсутствие у меня огнестрельного оружия просто означает, что процесс нанесения телесных повреждений отнимет немного больше времени. Да, мужчины в таких ситуациях всегда наказывают тех, кто оскорбил их женщин. Это как бы нормально. Для меня – нормально», – подытожил блогер.