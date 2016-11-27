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Блогер резко высказался в адрес Саакашвили: Не пришивайте Черновола к своим затеям. Пожалеете...

Блогер резко высказался в адрес Саакашвили: Не пришивайте Черновола к своим затеям. Пожалеете...
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов отреагировал на высказывания скандального экс-губернатора Одесской области, а сейчас оппозиционера Михаила Саакашвили, который заявил, что именно он является преемником лидера Народного руха Украины Вячеслава Черновола.

По словам Кирилла Сазонова, «новые» политики могут не ограничивать себя в том, чтобы нести ересь про тарифы и энергетику, разбираясь в этом на уровне министров правительства Тимошенко, могут рассказывать про мир с Россией и извинения перед боевиками, но они обязаны иметь хотя бы грамм уважения к тем, кто боролся за Украину, сидел в лагерях, верил в независимую Украину, дождался и умер.

«Вячеслав Черновол для всех украинцев – пример для подражания и символ. Если бы он стал в свое время президентом, то Украина была бы в авангарде европейских стран, помогала бы отстающей сзади Польше и пугала бы Кремль. И если сын Черновола говорит от себя и не эксплуатирует память отца, то, кто дал право Саакашвили и прочим использовать имя великого украинца», – написал Сазонов. За свою любовь к Украине Вячеслав Черновол не гранты получал и не взносы от олигархов, а тюремную пайку, поэтому пусть каждый, кто хочет «сыграть» на честном имени Черновола одумается, иначе сильно пожалеет, резюмировал блогер.
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