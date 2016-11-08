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Почему крупный бизнес Донецка против повышения минимальной зарплаты – мнение Кирилла Сазонова

Почему крупный бизнес Донецка против повышения минимальной зарплаты – мнение Кирилла Сазонова

Для руководителей предприятий города Краматорска принятое правительством Украины решение поднять размер минимальной заработной платы до 3200 гривен в месяц - весьма проблематичная задача. Как сообщает replyua.net, об этом на своем блоге в социальной сети Фейсбук пишет Кирилл Сазонов. По его словам, больше всего возражений по данному поводу прозвучало от руководителя совета директоров НКМЗ Геннадия Сукова.

Вне сомнений, отмечает блогер, высокопоставленным чиновникам, как и прежде очень хочется покупать себе любимым Майбахи и вертолеты (и они продолжают это делать), и чтобы их дети отправлялись на учебу только в самые лучшие школы и высшие учебные заведения во всем мире, а на отдых они желают ехать в элитные курорты мирового уровня. А теперь власти страны поставили перед ними нехитрую задачу – платить рабочим минимум три тысячи гривен. Теперь может просто не хватить денег на очередную поездку на Бали. По утверждению Кирилла Сазонова, в подобной жлобской логике крупного бизнеса ничего нового нет. Эксперт советует каждому, кто делает подобное заявление, предоставить электронную декларацию собственника НКМЗ. Тогда будет определенный контраст, делает вывод Сазонов.

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