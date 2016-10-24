Блогер розповів, як чиновники підштовхують українців на вчинення злочинів

Як передає replyua.net, Нацполіція викрила серйозну організовану злочинну групу в Харківській області. Там працівники фіскальної служби і чиновники горілчаного заводу разом організували злочинну схему з підпільного виготовлення горілки. А ще кажуть, що бізнес і фіскали не можуть знайти спільну мову. Ще як можуть. До поліції немає питань – вона просто робить свою роботу і робить її строго в рамках існуючих законів. Сама горілка цілком нормальна, заводська, а не отрута самопальна. Тут до технологів теж претензій немає. У чому кримінал спробував з’ясувати блогер Кирило Сазонов.
Правоохоронці незадоволені тим, що хлопці категорично ухилялися від сплати податків і акцизного збору, причому у великих обсягах. Під час обшуків вилучили понад 590 тисяч пляшок, загальна вартість яких сягає майже 30 мільйонів гривень. Також поліцейські вилучили понад один мільйон гривень. Схема виглядала просто, як граблі. «Зайву» горілку просто не вносили в документи. А перед реалізацією пляшки маркірувалися марками акцизного податку України, які нібито знищені, як невикористані. Це якраз була частина роботи, яку виконували працівники фіскальної служби. І все – товар не відрізниш від натурального. Смак, колір, акциз – один в один, розповів Сазонов.
«Здавалося б, а, що не так? Чому раптом на рівному місці в такому вигідному бізнесі, як виробництво алкоголю, з'явилося ОЗУ ще і з співробітниками податкової в своєму складі? Що штовхає людей з білого бізнесу в тінь? Чому замість чесної роботи і сплати податків люди вибирають ризик і кримінал?Пояснення просте – схема «щоб корова менше їла і більше давала молока її треба менше годувати і більше доїти» працює не завжди. І з певного моменту дає протилежний ефект», – зазначив блогер.
Чергове підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби замість збільшення в бюджет дає зростання фальсифікату на ринку. Підвищення акцизів і зборів на бензин призводить до збільшення контрабандного палива без будь-яких норм і контролю якості. І, якщо поганий бензин може зіпсувати вам настрій на трасі і нанести удар по гаманцю, то фальсифікований алкоголь вбиває в прямому сенсі. Заборона на гральний бізнес не знищує цей сегмент ринку, він просто робить бюджет трохи бідніше, а прокурорів та інших, хто кришує цей бізнес багатшими. Заборонити займатися сексом за гроші держава теж не може – вона може виштовхнути цей бізнес з поля закону в руки мафії. Заборона на торгівлю алкоголем після 23 годин не робить Київ містом тверезих ночей – вона допомагає розвивати нелегальну торгівлю і знову робить трохи багатшими правоохоронців.
«Все дуже просто – в половині випадків появи нелегального бізнесу, який займається виробництвом, винна держава. Навіть більше, ніж в половині. Тому, коли я читаю радісні зведення правоохоронців про те, що вони накрили величезний нелегальний цех з пошиття шкіряного взуття або виробництва запчастин для авто, я приводу для радості не бачу. Якщо люди шиють взуття або майструють залізяки нелегально, справа не в бажанні отримати прибуток вище на 20%. Просто легально їм працювати не дають. І це вже вина держави. Так що будь-яке повідомлення правоохоронців про викриття нелегального виробництва повинно йти не в стрічки новин, а в першу чергу на стіл відповідальних чиновників і депутатів Верховної Ради. По кожному випадку розслідування причин і зміни в законодавстві», – підсумував Сазонов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter