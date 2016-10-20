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Сазонов: Своєю поступливістю Путін підкреслив, що посилення санкцій та резолюція ПАСЕ виснажили Росію

Сазонов: Своєю поступливістю Путін підкреслив, що посилення санкцій та резолюція ПАСЕ виснажили Росію
Процес йде дуже важко. Росія не відмовилася від своїх планів щодо формалізації свого маріонеткового анклаву у складі України, завдання якого припинення процесу євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції нашої країни. Україна в свою чергу готова до розумних поступок, які не ставлять під сумнів наш цивілізаційний вибір. Тобто з принципового питання – стане Україна частиною Європи чи залишиться в «русском мире», одностайного рішення немає. Кремль, як і раніше, вважає Україну пріоритетною сферою своїх інтересів. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав відомий український блогер Кирило Сазонов, коментуючи зустріч «нормандської четвірки» в Берліні.

Що стосується тактичних угод, то Кирило Сазонов наголошує, що в результаті переговорів дійсно був зроблений крок до вагомого компромісу. Слід зауважити, що це дуже обережний крок з можливістю в будь-який момент відіграти назад. Сторони зробили низку поступок – Путін погодився на введення поліцейської місії в Донбасі, а Порошенко на підготовку до проведення виборів на Донбасі за формулою Штайнмайєра, який на цих переговорах не виглядав, як щирий друг Кремля. Тобто пункти виконуються не послідовно, а паралельно. І це, швидше перемога для України, а ніж поразка.

«Під контроль ОБСЄ переходить Дебальцеве – це серйозна поступка Кремля, адже всі знають, якими втратами та потугами цей населений пункт дістався Росії. Але при підготовці до виборів в ОРДЛО оголошено про розведення військ, а не про роззброєння бойовиків. Це поступка України. Втім, ніяких документів в процесі не підписали, протягом жовтня-листопада детальну дорожню карту розроблять на рівні експертів і МЗС. У ній будуть деталі і дати, які дозволять робити остаточні висновки щодо перспектив», – повідомив блогер.

На його думку, вчорашні домовленості дуже хиткі і умовні. Україна згодна прийняти закон про вибори на Донбасі, але який це буде закон – питання відкрите. Тут у нас пристойна свобода для маневру. З іншого боку згоду Путіна на введення поліцейської місії ОБСЄ в будь-який момент може бути анульовано бойовиками, які формально є незалежними і вже оголосили, що поліцейська місія суперечить Мінським угодами. Що стосується поведінки учасників переговорів, в очі кидається раптова поступливість Путіна. Він явно наляканий і вибитий з колії жорсткою реакцією Заходу на бомбардування авіації РФ в Сирії і жорсткою резолюцією ОБСЄ, яка визнала російську агресію в Україні. Схоже, перспектива посилення санкцій дійсно критична для Кремля. З іншого боку, Порошенко явно доводиться непросто, тому що на нього тиснуть Німеччина і Франція. Для них головне вирішити проблему і вони згодні зробити це за рахунок України. У Меркель і Олланда попереду свої вибори, та й Сирія пріоритетніше.

«У Петра Порошенка є свій козир у вигляді жорсткої позиції більшості у Верховній Раді. Депутати не згодні на здачу української незалежності за кремлівським сценарієм «особливого статусу Донбасу». Про що завчасно заявляли. Це дає Порошенко можливість утримувати позиції з формулюванням «Мене не підтримає парламент», – резюмував Кирило Сазонов.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
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Важное за день
19 окт 2016
25693

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


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