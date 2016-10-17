Сазонов: Соратники Саакашвілі не підтримали резолюцію про російську агресію в Україні

Ні для кого не секрет, що під час голосування за резолюцію про російську агресію в Україні, делегація Грузії не дала голосів «За». Не страшно, голосів вистачило, а сам факт залишимо на совісті делегатів країни, яка сама нещодавно пережила російську агресію. Саакашвілі навіть вибачився і назвав сам факт відмови від голосування ганебним. Зовнішні пристойності дотримані, але є один сюрприз, про який губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі промовчав. Про це на своїй сторінці в Facebook пише блогер Кирило Сазонов, передає replyua.net.
«Сюрприз наступний – у складі делегації були не тільки політичні опоненти Саакашвілі, а й однопартійці. Наприклад, Давид Бакрадзе, який теж відмовився голосувати за резолюцію, яка засуджує дії РФ. Це не просто представник партії Саакашвілі «Єдиний Національний Рух», за часів президентства Михайла Миколайовича він був цілий міністр закордонних справ Грузії! Тобто абсолютно занурений в тему. Ще він працював спікером парламенту в Грузії, а на останніх виборах очолив список ЕНД», – зазначив Кирило Сазонов.
«Я не знаю жодного грузина, який би відкрито не підтримав Україну», - пафосно каже Саакашвілі. Так я можу познайомити. З колишнім при Саакашвілі міністром і чинним депутатом грузинського парламенту від його ж партії. З лідером списку цієї самої партії. Або вже знайомі? Тоді чому Саакашвілі звинувачує правлячу в Грузії партію в недружньому ставленні до України, а про свого соратника мовчить? Може, він просто не приїхав на засідання ПАРЄ? Тема не в пріоритеті? Але можна ж було відкрито виступити із засудженням голосування делегації. Ні – зберігає горде мовчання. І тим самим Бакрадзе ставить свого соратника Саакашвілі в дурне і незручне становище», – резюмував блогер.
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