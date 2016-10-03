В партии Тимошенко заявили, что из форточки бронированного Мерседеса не видят опасности от закона Савченко

Депутаты партии ВО «Батькивщина» заявили, что не видят проблем в законе Савченко. И назвали разговоры об этом пустой истерией. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Кирилл Сазонов, передает replyua.net.
«И я охотно верю этим депутатам – они реально не видят проблем. Выпустили из тюрьмы досрочно сотни убийц, грабителей, воров и насильников, многие рецидивисты, то есть на путь исправления точно не встанут. Какие проблемы? Их же не видно из высоких окон Верховной Рады, их не видно через форточку бронированного Мерседеса, который везет тебя в хорошо охраняемый элитный поселок где-то в Конча Заспе, где ты по бумагам «арендуешь» дворец за пару тысяч гривен. Не видят они проблем. Забор мешает...», – прокомментировал позицию ВО «Батькивщины» Кирилл Сазонов.
Напомним, последние дни один за одним депутаты фракции «Батькивщина» начали высказываться за важность закона Савченко. Так, сегодня депутат Андрей Кожемякин на согласительном совете Верховной Рады назвал все разговоры о возможном пересмотре закона Савченко «пустой истерией власти, которая слегка удивляет».
Горячая тема: Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter