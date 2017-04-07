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Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»

Ахеджаков рассказал, как Тимошенко Парасюк, Савченко и компания, скрепя зубами, поздравили украинцев с «безвизом»
Украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в Facebook пишет о том, что вчера был очень тяжелый день у наших болтунов-популистов. Свершилось то, против чего они так долго боролись – Украине дали «безвиз» и перед ними всеми стала дилемма – как об этом написать, что бы не признать успех нынешней власти. Меньше всех думал Парасюк, написав – «це наша спільна перемога». Ему накидали в комментариях – «чия це перемога», и куда ему идти со своими друзьями и кураторами.

«Сбитый полковник долго думал, как себя прилепить к «безвизу», но вовремя остановился, наверное, почитал страницу Парасюка, и написал просто – «усіх нас щиро вітаю». Юлия Владимировна поздравления из себя выдавить так и не смогла, написав просто – Европейский парламент проголосовал за безвизовый режим для Украины. Надя все сделала четко по указанию куратора – посочувствовала жителям Питера и проигнорировала «безвиз», – написал Ахеджаков.

Далее он пишет, что не поднялась рука написать что-нибудь о событии у Ляшко и Садового. Один был занят своим имиджем, другой мусором. Зато в своем стиле выступил Саакашвили – сначала скромно написал, что это победа сотен тысяч украинцев, а потом начал накидывать дерьмо на вентилятор – мол теперь все разбегутся и, что ситуацию спасти может только он. В таком же стиле написал пост Сергей Лещенко – сначала коротенькое –«безвиз» это хорошо, а потом раскрыл тему- почему теперь все рванут в Польшу и Чехию. «В общем – тяжелый день прошел и теперь опять можно доставать свои заготовки о «злочинній владі», – подытожил Ким Ахеджаков.
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