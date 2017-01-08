Блогер: То, что Фреймут дура и вопрос о ее честности и неподкупности снялся сам собой – не основной вывод

Известный украинский блогер Ким Ахеджаков на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в сети прошла информация, что наша наичестнейшая журналистка Ольга Фреймут снялась в российском сериале «Отель Эллиот». Блогер проанализировал эту серию и пришел к выводу, что сьемка в сериале украинской журналистки – это не основная проблема и повод для возмущения.
«Главное в другом .Сериал рассказывает о молодом сербском парне, родители, которого погибли во время американской бомбардировки Белграда, которого приютила русская тетя и подарила отель. То есть, зритель включает комедийный сериал и ему рассказывают, что американцы сволочи, а Россия самая миролюбивая страна и всех спасает», – отметил Ким Ахеджаков.
По его мнению, это и есть качественная пропаганда, лживая, но качественная, когда из всех источников людям ненавязчиво доносится основная идея. «Это то, чем должно заниматься наше министерство информационной политики – доносить людям проукраинские идеи, а пока у нас на телевидении – Савченко, Лорак, Вилкул, все пропало», – резюмировал блогер.