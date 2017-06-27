Казанский: жители Юнокоммунаровска вышли на протесты против затопления шахты

Денис Казанский, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что власти Енакиево собираются затопить шахту «Юнный коммунар», однако жители Юнокоммунаровска вышли на акцию протеста, передает replyua.net.
По словам Казанского, этот небольшой город находится под контролем боевиков «Донецкой республики», и на захваченных территориях сепаратисты режут все шахты на металл. «Некоторое время назад «освободители» окончательно добили две шахты в Енакиево — Полтавскую и Енакиевскую. В скором времени их затопят, и это значит, что затопят, вероятнее всего, и выработки других шахт, так как под землей все связано», отмечает журналист.
Казанский также подчеркнул, что «Юеый коммунар» тоже будет затоплена, но дело в том, что «Юнком» сильно отличается от других донбасских шахт, и она представляет огромную опасность для экологии огромного региона – почти сорок лет назад здесь был подземный ядерный взрыв, совершенно безумный эксперимент. В результате опасные вещества до сих пор находятся внутри шахты, и они имеют очень долгий срок распада.