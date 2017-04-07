Франшиза «Самопомощи» в Днепре оказалась провальной, – блогер

Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что немногие заметили, что противостояние Садового и Порошенко плавно перемещается из Львова в Днепр. Только там в главной роли не львовский мусор, а секретарь городского совета Вячеслав Мишалов, представляющий партию «Самопомощь».
По словам журналиста, в Днепропетровской области «Самопомощи» явно не повезло с представителями. В Кривом Роге кандидат в мэры от этой партии Милобог в прошлом году договорился со своими конкурентом Вилкулом и отказался от борьбы за кресло. В итоге в мэры «Самопомощи» пришлось выдвигать Семена Семенченко, что окончилось вполне предсказуемым поражением, а в Днепре представитель «Самопомощи» Мишалов, получив ответственный пост, стал фигурантом многочисленных антикоррупционных расследований. Сайт «Наши гроші» выпустил целую серию публикаций, посвященных его деятельности. После прихода Мишалова в горсовет, фирма его отца выиграла тендеры в общей сложности на пол миллиарда гривен.
«К сожалению, украинские партии чаще всего в регионах работают по принципу франшизы, и потому набирают в свои ряды разных непроверенных людей, но надо все-таки отдать должное «Самопомощи». Вступаться за своего жулика они не стали и поступили так, как должна в данном случае поступать нормальная партия. Пожаловались на Мишалова в НАБУ и попросили проверить его деятельность. Мишалов, в свою очередь, теперь грозит своим однопартийцам, что приедет в Киев на пресс-конференцию, где обнародует на них какой-то страшный компромат. Правда, до подачи документов в НАБУ такого желания у него почему-то не возникало», – подытожил Казанский.