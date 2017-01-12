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Денис Казанский: все то, чем когда-то славился Донецк, осталось в «бандеровском» прошлом

Денис Казанский: все то, чем когда-то славился Донецк, осталось в «бандеровском» прошлом
Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский, который является уроженцем Донбасса, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал несколько фото сегодняшнего Донецка.

По словам журналиста, на первый взгляд можно подумать, город входит в 2017 год, как и все остальные города Украины. «В целом можно говорить о том, что в столице Донбасса идет вполне полноценная мирная жизнь. Впечатление мертвого города Донецк сегодня не производит. Тем не менее, нынешнему Донецку очень далеко до украинского Донецка, который мы помним с довоенных времен. Даже в центре множество магазинов и кафе стоят закрытые и пытаются сдать свои площади в аренду. Только желающих арендовать помещения нет, поэтому рекламные вывески уступают свое место обильным объявлением с предложением арендовать когда-то успешные салоны, бутики», – написал Казанский.

Блогер отметил, тот факт, что в городе отсутствуют банки, пустуют автосалоны, полностью исчезли товары и услуги высоких ценовых категорий. «Магазины дорогой сантехники, мебели и одежды, которыми когда-то славился Донецк – все это осталось в «бандеровском» прошлом, вместе с железной дорогой и аэропортом», – резюмировал Денис Казанский.
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