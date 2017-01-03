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Казанский: россияне признали, что российские войска на Донбассе таки есть

Казанский: россияне признали, что российские войска на Донбассе таки есть
Российские марионетки в лице Захарченко и Плотницкого больше не бояться говорить правду, а именно сообщать в СМИ о том, что на территории Донецка и Луганска присутствуют кадровые российские военные. По словам известного украинского блогера и журналиста Дениса Казанского, раньше такие откровения боевиков никто не одобрял, но, начиная с осени 2016 года, кремлевская цензура дала добро.

«Подконтрольные Кремлю СМИ первые сообщили о российских инструкторах на Донбассе, а затем уже сепаратисты начали хвастаться о том, что «донецким трактористам и шахтерам» помогает отшлифовывать военное мастерство российская армия», – отметил блогер.

Так прокремлевский сайт Украина.ру. недавно сообщил о том, что войсками так называемых республик Донбасса руководят российские военные, шефство над ключевыми направлениями в оборонной сфере «ДНР» и «ЛНР» взяли российские советники. Регион полностью закреплен за Россией. Несмотря на то, что местное население хочет, чтобы Донбасс наконец-то стала российской территорией, по праву он пока закреплен за территорией Украины.

По словам Дениса Казанского, рано или поздно это должно было произойти и россияне должны были признать, что на Донбассе российских военных больше, чем сепаратистов. Это в свое время произошло в Крыму. «Самое унизительное, как украинские «прислуживатели» России время от времени заикаются о том, что на Донбассе «гражданская война», – резюмировал журналист.
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