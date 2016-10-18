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История от Дениса Казанского о том, как хорошо вести бизнес в «ЛНР»

История от Дениса Казанского о том, как хорошо вести бизнес в «ЛНР»
Как передает replyua.net, украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в facebook поделился историей о том, как алчевский бизнесмен хотел прислужить «русскому миру», в результате чего попал в розыск так называемой «прокуратуры ЛНР».

«Жил да был в городе Алчевске до войны бизнесмен Руслан Владимирович Давыденко. Олигархом не был, но и не бедствовал. Возглавлял Руслан Владимирович предприятие ООО «Завод Прогресс 2000», которое занималось выпуском горно-режущего инструмента, а также изготовлением различных деталей и металлоконструкций. Но тут пришла в Луганскую область «русская весна» и решил Руслан Давыденко, что живет он не достаточно хорошо, поэтому нужно немного пограбить русскоязычное население под предлогом защиты его от бандеровцев. Летом 2014 года в Алчевске была сформирована военная комендатура ЛНР, которую возглавил местный активист Владислав Дубина. А Руслан Давыденко стал у него работать заместителем. И заиграла жизнь Руслана новыми красками. Отжатые тачки, вывоз оборудования с предприятий конкурентов – ну вот этот стандартный набор», – рассказал Казанский.

Но вот что-то пошло не так, подчеркивает блогер, и впал Руслан Давыденко в немилость к Плотницкому. Объявила его в розыск «прокуратура ЛНР». Вспомнили «герою Новороссии» грабежи и отжимы. И теперь висит профиль Руслана и сайте прокуратуры «ЛНР», и на Миротворце. Как в мультике «Простоквашино» - вашего Руслана и там и тут разыскивают.

«Удивительный все-таки народ. Жил бы Руслан Давыденко в Украине, развивал бы свое производство, зарабатывал бы деньги, и не знал бы проблем. Но показалось этого мало. Захотелось мародерскую республику построить, поживиться за чужой счет. В итоге прячется теперь где-то, а завод его наверняка «национализируют» вчерашние товарищи по оружию. Которые на самом деле такие же воры и мародеры, только у них оружие. А значит – и власть», – прокомментировал Казанский.

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