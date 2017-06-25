Садовый сегодня рискнул и проиграл, – Карпенко

Популярный украинский блогер Богдан Карпенко у себя в Facebook пишет о том, что, когда мэр Львова Андрей Садовый анонсировал митинг на собственную поддержку, он довольно сильно рисковал: ведь одно дело верить социологу, которому ты из своего кармана оплачиваешь заказ, другое дело – реальная поддержка.
По словам блогера, учитывая воскресный день, площадь Рынок, где в воскресенье без митингов полно туристов, журналистов, партийных деятелей, гуляющих львовян, полицейских, а также тех, кто пришел кричать позор мэру, на это громко анонсированное действо собралось аж несколько сотен человек. Правда, подконтрольные или проплаченные СМИ Андрея Садового сообщили о пяти тысячах львовян, что тоже далеко не так много, учитывая размеры культурной столицы.
«Господин Садовый рискнул, и проиграл: вместо рассказов о большой поддержке мэра, теперь будет слушать, как той поддержки у него нет, даже в городе, где он избран мэром, где у него собственная медийная армия круглосуточно работает над обливанием дерьмом его конкурентов. Поддержки нет, а что есть? А есть намеки на местный сепаратизм в исполнении аферистов из «Самопомочи», и с тем воровским шапито, которое руководит городом, уже пора что-то решать», – резюмировал Карпенко.