Блогер: Зря смеются украинцы с того человека, который больше всего сделал для того, чтобы наша страна получила «безвиз»

Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал пародию Майкла Щура об ожидании украинцами безвизового режима с Европейским Союзом.
Богдан Карпенко напоминает, что ЕС задерживает «безвиз», ссылаясь, в том числе, на решение референдума в Голландии. Как было отмечено ранее, одной из причин, по которой голландцы голосовали против «безвиза» для Украины, стала их уверенность в масштабной коррупции у нас, которая была сформирована, в большой степени, благодаря знаменитым истерикам про оффшоры Петра Порошенка, как раз перед голосованием в Голландии. По словам блогера, оффшоры на самом деле оказались манипуляциями вокруг суммы 3 тысячи долларов. «Автором данных манипуляций выступили Следствие-Инфо, а именно Дмитрий Гнап и Анна Бабинец. Анна Бабинец, которая является женой Майкла Щура, того самого, который сегодня собирает лайки под своими шуточками на теме того, что Порошенко не смог получить «безвиз», – отметил Карпенко.
Блогер предлагает всем желающим еще раз посмеяться с ролика Майкла Щура. «Это, действительно, очень смешно, когда журналисты за отсутствие «безвиза» набрасываются именно на того, кто больше всего приложил усилий к выполнению Украиной всех условий, поставленных перед нами со стороны ЕС. При этом журналисты забывают посмеяться из тех, кто максимально причастен к тому, чтобы тот «безвиз» нам задерживали, то есть с себя», – резюмировал блогер.