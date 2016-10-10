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Блогер о нардепе Лещенко: быть украинским коррупционером изматывает

Блогер о нардепе Лещенко: быть украинским коррупционером изматывает
Как передает replyua.net, настоящий резонанс вызвал блог народного депутат Сергея Лещенко «Санкции США отрезвят украинских топ-коррупционеров», в котором тот винит власть в бездеятельности с коррупцией. Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook решид предложить свою версию «исповеди» Сергея Лещенко.

«Скажу честно: быть украинским коррупционером изматывает. Еще скажу неприятную правду – своими силами я и Света квартиры бы не купили. Поэтому нам необходима внешняя поддержка в борьбе с разоблачителями, которые указывают, что мы пилим гранты и пишем заказные посты во время войны. Мы не способны выплатить свои квартиры сами. Квартиры, которые мы уже полюбили, и ради которых будем просить уже сейчас вводить адресные санкции против тех, кого закажут наши спонсоры. Начиная с Кононенко и Грановского, как ненавистных нашему центру принятия решений, с которым мы иногда встречаемся в дорогих киевских ресторанах. Иначе будет поздно. И мы вместе со Светой отправимся туда, куда сбежал Янукович», – подшутил Богдан Карпенко.

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